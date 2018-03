Dans le communiqué envoyé par Moussa Sarr, la Ligue démocratique (Ld) n’évoque pas le mot parrainage. Mais Nicolas Ndiaye et ses camarades, réunis en Secrétariat permanent (Sep) hier, semblent se réjouir de l’adoption par le Conseil des ministres du 19 mars dernier de deux projets de loi pour introduire entre autres, le parrainage à la Présidentielle de 2019. «Ana­lysant le risque que peut constituer une multitude de candidats à l’élection présidentielle de 2019», la Ld «estime qu’il est impératif d’instituer un mécanisme de validation des candidatures qui préserve notre démocratie du chaos».

Pour ce parti de la mouvance présidentielle, «l’évaluation des élections locales de 2014 (avec 2700 listes) et des Législatives de 2017 (avec 47 listes) doit amener tous les acteurs politiques à prendre la pleine mesure du danger qui menace le système électoral sénégalais». Face aux nombreux cas d’assassinat, de disparition ou de tentatives d’enlèvement d’enfants, notés ces derniers temps, le Sep de la Ld exprime sa «vive indignation et exhorte le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour renforcer la sécurité des populations et lance un appel aux parents pour plus de vigilance et de prudence».

De même, ce parti, membre de Benno bokk yaakaar, «s’incline devant la mémoire de nos compatriotes morts en Espagne». Par conséquent, la Ld engage le gouvernement «à tout mettre en œuvre pour veiller sur la sécurité de nos compatriotes établis à l’étranger mais aussi à renforcer les différents dispositifs d’assistance et d’accompagnement à leur endroit». Enfin, la Ld «prend acte» du rapport 2016 de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp). A cet effet, il «invite, d’une part, le gouvernement à en tirer toutes les conséquences utiles et, d’autre part, les structures concernées à mettre en œuvre les recommandations dudit rapport pour asseoir les bases d’une bonne gouvernance économique et financière au Sénégal».

