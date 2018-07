Ford étend ses tentacules au Sénégal. Le constructeur automobile américain vient de désigner Caetano One, une société portugaise, comme le nouveau et seul distributeur agréé au Sénégal. Un partenariat que l’ambassadeur des Etats-Unis au Sénégal a vivement salué. «Je suis fier de voir la compagnie Ford représentée ici au Sénégal et les Sénégalais s’intéresser à cette marque américaine. Je suis content du partenariat entre Ford et Caetano One. Cela s’inscrit dans le cadre de l’interconnectivité, la mondialisation», a déclaré jeudi Tulinabo Salama Mushingi, à l’occasion de l’inauguration du nouveau showroom de Ford à Dakar. Et selon le diplomate américain, c’est ce genre d’investissement privé qui peut aider l’Etat sénégalais dans la création d’emplois car, soutient M. Mushingi, le gouvernement ne peut pas créer tous les emplois dont on a besoin. Il faut donc continuer à attirer les investissements privés.

Il a informé qu’une quarantaine de compagnies américaines étaient mercredi représentées à l’ambassade pour célébrer la fête de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique. Et son objectif consiste à accroître ce nombre. «C’est pourquoi j’ai accepté de me joindre à Caetano One pour voir comment promouvoir la vente de la marque Ford au Sénégal. Les compagnies américaines, notamment Kosmos energy, entre autres, s’intéressent au secteur des hydrocarbures. Nous voulons qu’elles puissent ‘’compétir’’ sur le même pied que n’importe quelle autre compagnie, parce que nous ne doutons point de leur savoir-faire», assure l’ambassadeur. Et durant son séjour au Sénégal, il promet de continuer à inviter les entreprises américaines à venir investir au Sénégal.

Présente au Sénégal depuis 2015, la filiale du groupe Salvador Caetano dit avoir investi plus de 3,2 milliards de francs Cfa. «Nous avons commencé avec un effectif de 40 employés en 2015. Aujourd’hui, nous comptons plus d’une centaine d’employés», indique Viatcheslav Kozlov, directeur général de Caetano One. Qui ajoute que leurs principaux objectifs consistent à augmenter leurs parts de marché et devenir l’un des trois premiers concessionnaires au Sénégal, tout en fournissant des produits et services de qualité aux clients.

