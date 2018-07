Le Japon est confronté ces derniers temps à une grosse vague de chaleur qui suscite des inquiétudes à deux ans des Jeux olympiques de Tokyo.

Le Japon étouffe de chaleur. Depuis quelques jours, les températures sont subitement montées en flèche. Elles ont même atteint les 41 degrés dans certaines parties du pays mercredi. Une chaleur intense au point de faire au moins 14 morts en trois jours et plus de 9 000 hospitalisations en l’espace d’une semaine.

Et la situation devient de plus en plus préoccupante pour les Japonais autant qu’elle soulève des inquiétudes sur les capacités du pays à gérer les températures extrêmes pendant les Jeux olympiques d’été de 2020.

Mais le Conseil des sports du Japon (Jsc) a tenté de calmer le monde en rassurant que le nouveau stade olympique de Tokyo offrira toutes les garanties possibles. «En termes de lutte contre la chaleur, cela est considéré comme un problème urgent, donc nous allons utiliser le vent naturel, les ventilateurs et la brume pour refroidir ce stade», assure le chef d’établissement du Conseil, Keiji Kato.

Les responsables du Jsc, qui gère le chantier, ont par ailleurs révélé que la construction du stade avance à grands pas et qu’il ne reste plus que 60% des travaux à réaliser, alors qu’ils avaient connu un retard au démarrage. Ils soutiennent même être dans les délais de l’échéancier qui prévoit la fin des travaux en novembre 2019 même s’il reste encore la construction du toit qui est le principal défi.

Selon le représentant de Jsc, Tadashi Mochizuki, «il reste 9 mois de travail sur les 15 prévus pour installer le toit qui est divisé en quatre morceaux. Et nous ne pouvons nous permettre la moindre erreur de calcul».

Pour l’instant, seul le Musashino Forest Sports Plaza, le complexe de badminton et d’escrime, est prêt. Le comité d’organisation des jeux annonce qu’au moins 60% des travaux sur les chantiers des installations neuves restaient encore à faire. Cela concerne notamment le village des athlètes, le centre aquatique et le bassin olympique dans la baie de Tokyo. Les Jeux olympiques de Tokyo sont prévus du 24 juillet au 9 août 2020.