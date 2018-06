Les Sénégalais Moussa Wagué (4 octobre 1998) et Ismaïla Sarr (25 février 1998) figurent dans le top 10 des plus jeunes joueurs de la Coupe du monde 2018. Les deux joueurs, anciens pensionnaires du championnat local, arrivent respectivement à la 6e et 9e places du top 10. Le Maroc et le Nigeria sont les deux autres pays africains représentés dans cette liste dont la première place est occupée par l’Australien, Daniel Arzani.

Classement

1) Daniel Arzani, né le 4 janvier 1999 : Australie, 2) Kylian Mbappé, né le 20 décembre 1998 : France, 3) Achraf Hakimi, né le 4 novembre 1998 : Maroc, 4) Francis Uzoho, né le 29 octobre 1998 : Nigeria, 5) Trent Alexander-Arnold, né le 7 octobre 1998 : Angleterre, 6) Moussa Wagué, né le 4 octobre 1998 : Sénégal, 7) José Luis Rodriguez, né le 19 juin 1998 : Panama, 8) Ian Ray Smith, né le 6 mars 1998 : Costa Rica, 9) Ismaïla Sarr, né le 25 février 1998 : Sénégal, 10) Lee Seung Woo né le 6 janvier 1998 : Corée du Sud.