Les Comités nationaux olympiques sénégalais et japonais ont signé la semaine dernière, un accord de partenariat portant entre autres sur des programmes de formation, annonce le Comité d’organisation de Tokyo 2020 dans un communiqué transmis à l’Aps.

«Les deux parties aideront activement les officiels, le personnel, leurs propres athlètes et entraîneurs à échanger des programmes et des opportunités», relève le communiqué, ajoutant qu’elles échangeront aussi des connaissances et des informations dans le domaine du marketing. «Les deux parties partageront les informations du Mouvement olympique», poursuit le document précisant que pour atteindre cet objectif, elles échangeront régulièrement des informations et des bonnes pratiques.

La cérémonie de signature a eu lieu au Kishi Memorial Hall. La délégation sénégalaise, dirigée par son président, Mamadou Diagna Ndiaye (membre du Cio), comprenait le Sg du Comité national olympique, Seydina Diagne (Secrétaire général du Cnoss), et l’ambassadeur du Sénégal au Japon, Cheikh Niang.

Du côté du Japon, il y avait le président du Comité olympique japonais, Tsunekazu Takéda (membre du Cio), accompagné de son Sg, Eisuke Hiraoka, et du vice-président, Yasuo Saito.

En plus du Comité national olympique sportif sénégalais (Cnoss), le Joc (Comité olympique japonais) a signé un accord avec 43 autres comités olympiques, indique le communiqué. La ville de Tokyo sera l’hôte des Jeux Olympiques 2020.