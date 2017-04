Dans son duel avec la ville de Los Angeles pour l’accueil des J.O 2014, Paris vient de recevoir le soutien des 43 pays de la Confejes. Réunis les 20 et 21 avril derniers à Cotonou dans le cadre de leur 36e session, les ministres de la Jeunesse et des sports de la Francophonie ont marqué «leur adhésion et leur engagement à la promotion de la candidature de Paris 2024 à travers l’adoption à l’unanimité d’une résolution de soutien en faveur de cette candidature francophone», indique le communiqué final de fin de session. Une position qui devrait être réitérée à Abidjan, lors des Jeux de la Francophonie prévues du 21 au 30 juillet 2017. Cette rencontre a également servi pour déterminer les axes d’intervention de l’institution pour l’année 2017. Ainsi, le développement du sport à l’école, le soutien aux jeunes athlètes francophones dans les centres d’entraînement internationaux en partenariat avec plusieurs fédérations sportives nationales et internationales et l’élaboration d’un programme de détection des jeunes sportives et sportifs à fort potentiel, ont été abordés comme pistes de travail.

