Le comité local de la Croix-Rouge de Doumga Ouro Alpha a répondu à l’appel de Macky Sall en organisant une journée de don de sang. Et ce fut un succès. «L‘activité a été une grande réussite pour une première puisque le comité qui a pu réunir ses membres dans la capitale et les étudiants de leur localité a pu obtenir quelque 95 poches de sang. Les membres de la Croix-Rouge ont également salué et apprécié à sa juste valeur le déplacement de responsables politiques venus sacrifier à l’acte du don de sang, mais aussi et surtout l’implication des élèves et étudiants de Doumga Ouro Alpha qui ont répondu en masse à l’appel», se félicite Amadou Sow. Il faut savoir que le comité local de la Croix-Rouge est une équipe de veille qui vient toujours en appoint aux populations locales lors des grandes cérémonies religieuses, éducatives, sportives et culturelles.

d.dem@lequotidien.sn