Depuis sept ans maintenant, le Sénégal célèbre la Journée internationale des jeunes filles dans les Technologies de l’information et de la communication (Tic). Cette année, la célébration s’est étendue à la Direction du traitement automatique de l’information (Dtai) du ministère de l’Economie, des finances et du plan (Mefp). Ce démembrement du Mefp a ainsi invité quelques lycéennes et collégiennes à une journée portes ouvertes dans ses locaux. «L’objectif global de cette journée est de faire connaître les Tic aux jeunes filles et de leur montrer que c’est un secteur qui leur est accessible et également leur montrer les opportunités d’emplois qu’il y a. Nous sommes dans un monde numérique et c’est un domaine porteur d’avenir avec beaucoup de nouveaux métiers qui apparaissent», explique Mme Gnagna Diop Sow, conseillère technique du ministre de l’Economie en Tic. Pour la directrice du Traitement automatique de l’information, Mme Koura Kane Wane, il s’agit avant tout «d’échanger avec les jeunes filles, de les encourager et de leur donner des symboles qui matérialisent notre encouragement». A cet effet, la Dtai a choisi un parrain en la personne de l’ingénieur informatique Pape Assane Dièye et une marraine. Cette dernière, Mme Rufina Dabo Sarr, n’a pas manqué de relever les contraintes qui font que les filles sont si peu nombreuses dans les filières scientifiques. Il s’agit principalement, souligne-t-elle, des stéréotypes sexistes qui sont véhiculés et qui aboutissent à une mythification des matières scientifiques. Un avis partagé par Mme Kane qui souligne que «souvent, ce sont des préjugés ou un défaut d’information» qui sont la cause. «Nous allons lever ce défaut d’information en discutant avec ces jeunes filles pour qu’elles soient des messagères dans leurs écoles et qu’elles se rendent compte que c’est un métier noble qui a l’ambition d’embarquer de l’intelligence dans tous les métiers du monde avec l’humilité de n’avoir de satisfaction que celle des autres.»

Loin d’être une de plus, la Journée des jeunes filles dans les Tic est un moment de partage d’expériences. Ainsi, les femmes de la Dtai ont pu partager leurs parcours scolaires avec des jeunes élèves des lycées Malick Sy de Thiès, Abdoulaye Sadji de Rufisque, Patte d’Oies Bulders de Dakar et de la Maison d’éducation Mariama Ba. A leurs côtés, des élèves de quatre collèges qui avaient participé à la précédente édition organisée par la Dtai. Il s’agit des Cem Abbé Fridoil, Fadilou Diop, Martin Luther King et Ahmed Tijani. Pour ces élèves, la Dtai a mis en jeu quatre ordinateurs portables pour cette année. «Nous leur avons présenté 4 ordinateurs portables destinés aux 4 meilleures filles en sciences des classes de 3e», explique Mme Wane.

Pour la conseillère technique du ministre de la Com­mu­nication, des télécommunications, des postes et de l’économie numérique, Mme Bitilokho Ndiaye, ces journées organisées par son département servent à susciter l’émulation. «Selon les témoignages, on voit de plus en plus de filles, après ces célébrations, entamer des carrières scientifiques. Par exemple, nous avions organisé des journées portes ouvertes à l’Ecole supérieure multinationale des télécommunications (Esmt) avec des élèves du lycée Kennedy. Mais plusieurs d’entre elles se sont inscrites dans cette école par la suite. Les évènements que nous organisons ont réellement un impact et motivent davantage les filles à poursuivre des carrières dans le numérique», constate Mme Ndiaye.

mamewoury@lequotidien.sn