Le dispositif mis en place par la 31ème compagnie des sapeurs-pompiers de Kaolack, dans le cadre de la célébration de l’édition 2016 du Gamou, a permis d’évacuer vers les unités de soins 81 personnes généralement blessées dans des accidents de la circulation, a appris l’APS, lundi.

L’information a été donnée par le commandant de cette compagnie, capitaine Martial Ndione, qui précise que ces évacuations ont été faites lors de 25 interventions distinctes. «Le plus grand nombre de victimes a été enregistré le samedi, soit la veille de la célébration du Gamou, où nous avons effectué 16 interventions pour 72 victimes recensées pour l’essentiel dans des accidents de la circulation et des chocs impliquant des motos taxis Jakarta», a-t-il confié à l’Aps.

Par contre, le dimanche, jour de la célébration du Gamou, seules «neuf victimes, toutes impliquées dans des accidents de motos taxis «Djakarta», ont été recensées.

Le capitaine Ndione indique que le dispositif d’évacuation, mis en place par la 31ème compagnie, sera maintenu jusqu’à mardi. «Ce dispositif comprend nos agents et un pré-positionnement de cinq ambulances sur les axes qui mènent vers Kaolack, notamment à Gossas, Kaffrine, Nfoffane, Nioro, Passy, sans oublier celle en place à Médina Baye», a-t-il expliqué. Il a précisé qu’aucune perte en vie humaine n’est à ce jour à déplorer.