Mimi Touré mérite un poste supérieur ou égal à celui de Premier ministre. C’est la conviction des soutiens du prédécesseur de Boun Abdallah Dionne à Kédougou, après que leur mentor n’a pas été choisi tête de liste nationale de Bby.

La coordination départementale des amis de Mimi Touré invite le chef de l’Etat à récompenser son mentor qui n’a pas été choisi tête de liste nationale de Benno bokk yaakaar (Bby). «Pour son engagement, sa détermination et sa loyauté envers le Président Macky Sall, Mimi Touré mérite un poste supérieur ou égal à celui de Premier ministre», a dit le coordonnateur de ce mouvement de soutien au prédécesseur de Boun Abdallah Dionne. Seydou Tounkara et Cie qui disent avoir été «profondément outrés» et «surpris» par l’absence de Mme Touré sur les listes de la coalition au pouvoir appellent tout de même leurs camarades au «calme» et au «sens des responsabilités». «Nous sommes convaincus que la sagesse va triompher et que le Président mettra sa sœur à lèse pour lui permettre de poursuivre le travail déjà entamé», espèrent-ils.

Dans le même sens de l’apaisement, les amis de Mimi Touré constatent une «vive tension» au sein de l’Apr de Kédougou, suite au choix porté sur Mamadou Adji Cissé pour conduire la liste départementale de Bby, alors qu’il vient juste de rejoindre le parti au pouvoir. Ils entendent donc prendre leur bâton de pèlerin pour contribuer à la «décrispation de la situation». «Adji est un habitué des victoires. C’est un gagneur. Que les gens fassent preuve de dépassement et se mettent derrière lui pour l’intérêt de Kédougou et du parti», assure M. Tounkara.

msdiallo@lequotidien.sn