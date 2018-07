Les premiers résultats du Baccalauréat technique sont connus à Kolda, avec 13 admis d’office dont trois mentions. Une fille occupe la tête du peloton.

Elle s’appelle Fatoumata Diarra Diallo. Cette fille est sortie première du jury 948 après la proclamation des résultats du Bac technique session 2017/­2018. Agée de moins de 22 ans, elle s’est distinguée à l’examen par ses bonnes notes dans presque toutes les disciplines. Ce qui lui a valu la mention «A bien». D’ailleurs sur les 64 candidats qui ont composé au lycée technique de Kolda, seuls 13 ont été déclarés admis au premier tour, contre 37 retenus pour subir les épreuves du second tour. Au total, trois mentions «A bien» ont été distribuées cette année par le jury. Ces premiers résultats sont jugés «satisfaisants» par l’administration et l’ensemble du corps professoral de cet établissement, situé à plus de trois kilomètres de la ville, qui est toujours en chantier depuis sa création, il y a aujourd’hui plus d’une décennie au grand dam des élèves.

A la proclamation de ces résultats, les candidats étaient là, accompagnés de leurs parents et amis. Ce qui a donné une ambiance contrastée avec des cris de joie et des hurlements de détresse chez les plus malheureux. En tout cas, Moussa Sène, le président du Jury, a appelé les candidats au second tour à redoubler d’effort pour décrocher le sésame. A signaler que sur les 66 inscrits, seuls 64 ont concouru. En attendant le démarrage des épreuves du second tour, les 37 candidats s’activent déjà à des révisions des leçons avec à la clé des exercices pratiques sous l’encadrement de certains de leurs professeurs.

