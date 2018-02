Une bande armée a fait irruption dans une boutique du village de Saré Sandiong. Les assaillants ont violenté le boutiquier avant de disparaitre avec la somme de 200 mille F Cfa.

Les populations de Saré Sandiong se sont réveillées dans la stupeur et la frayeur totale. Le village a reçu nuitamment la visite d’une bande armée. Ces individus inconnus ont fait irruption dans une boutique où ils ont fortement tabassé le boutiquier avant d’emporter la somme de 200 mille francs Cfa. Gravement blessé, le boutiquier est évacué à bord d’une ambulance vers l’hôpital régional de Kolda où il est sous surveillance. Les populations alertées par le bruit, sont descendues sur les lieux pour constater les dégâts. Là elles ont trouvé un homme fortement violenté par ces malfaiteurs.

Ce village de la commune rurale de Bagadadji est situé sur l’axe Kolda-Tambacounda via Vélingara. Ces malfrats sont aidés par l’obscurité à cause du défaut d’éclairage public dans la zone. Ainsi cette attaque remet sur le tapis, la question de l’insécurité. Car il y a un peu plus d’un mois, des individus inconnus ont semé la terreur au poste de santé du quartier Gadapara. Une semaine après, une station essence de la place a subi le même sort. Ainsi les populations appellent à plus de vigilance pour contrer ces malfaiteurs qui ont fini d’installer la psychose.

