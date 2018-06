Le Quotidien allait à l’imprimerie hier, en laissant des tractations en cours, pour inciter Mame Mbaye Niang à revenir sur sa décision de démissionner. Qu’il ait tenu bon ou pas, il n’en reste pas moins que la Gouvernance de Macky Sall se caractérise de plus en plus par la pratique de la démission. Réelle ou factice, elle vise le plus souvent à contraindre le chef de l’Etat à se plier aux caprices de ses proches. On ne citera pas d’exemple, tous ceux qui sont au Sénégal en connaissent. Mais la réalité est que, loin de renforcer son pouvoir, cette pratique démontre à quel point l’autorité de Macky Sall est à l’encans, à la merci de n’importe quel maître-chanteur !