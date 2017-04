En apprenant la nouvelle du décès de l’artiste, Jo Ouakam, les férus de jazz se sont inclinés devant sa mémoire. Au lancement du concert de ce mardi soir, Golbert Diagne a invité le public à se lever pour observer une minute de silence. Le directeur de Teranga Fm a salué la mémoire d’un «grand artiste». Annonçant que Joe Ouakam était attendu à Saint-Louis pour ces 25 ans du Festival et qu’il devrait être aux côtés de Wasis Diop qui devrait prester dans la programmation off. De son côté, le président du Saint-Louis jazz a mentionné que Jo Ouakam avait toujours été un bon conseiller pour ce rendez-vous qu’il portait dans son cœur. Me Ibrahima Diop a indiqué que ce décès de Joe Ouakam est une immense perte pour le Sénégal et le monde de la Culture.

