Après la Fête de la musique et la Nuit blanche, place à la Nuit des idées ! Un rendez-vous annuel organisé par l’Institut français, qui entend favoriser «le partage des idées et de la pensée contemporaine», aussi bien en France qu’à travers toute la planète, «et même dans des territoires où le débat n’est pas naturel». Cette année, pour sa deuxième édition (entre le 26 et le 27 janvier), cette fête interdisciplinaire aura pour thème «Un monde commun».

De nombreux événements seront organisés à cette occasion dans une quarantaine de villes : en France – «Nuit du tout-monde», à La Colonie, de Kader Attia (Paris), «Traduire la parole de Dieu», au Mucem (Marseille), «Nuit des océans», à la Cité de la mer, de Cherbourg –, mais aussi en Afrique du Sud, en Algérie, au Burkina, à Madagascar, au Maroc, à Maurice, au Sénégal, au Togo, en Tunisie (pour ne citer que les pays africains participants). Parmi les personnalités attendues : Robert Badinter, Souleymane Bachir Diagne, Alice Diop, Dany Laferrière, Alain Mabanckou, Achille Mbembe…

