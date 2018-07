C’est le muet le plus bavard depuis près de deux ans. On ne l’entend pas parler, mais toute une multitude de gens parlent en son nom, et une foule encore plus grande ne parle que de lui et analyse la moindre de ses postures. Bref ! quelqu’un qui ne craindrait pas un sacrilège pourrait presque dire que Khalifa Sall est devenu un nouveau gourou, politique celui-là. Il était donc temps que l’on l’entende parler. Et le juge Demba Kandji nous a promis qu’il a la recette pour lui faire sortir ses mélodies. Tous les curieux et les fans feraient mieux de se précipiter très tôt au Tribunal pour réserver leurs places !