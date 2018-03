Le projet de loi portant sur le parrainage à la Présidentielle a fini par devenir une patate chaude pour le régime du Président Macky Sall. Et ses alliés ne se font pas prier pour venir à la rescousse. A voir Abdoulaye Wilane et Malick Mbaye lâcher du lest hier sur le plateau de la Tfm devant les anciens ministres Cheikh Sadibou Fall du Pds et Aliou Sow de Mpd/Liggey, on se dit que le pouvoir ne semble pas déterminé à foncer sur la Place Soweto pour faire aboutir son vœu actuel. Et comme en politique les calculs ne sont pas interdits, les alliés mettent la pédale douce pour parvenir à un consensus ou au pire des cas à un compromis de la part de tous les acteurs du landerneau politique.