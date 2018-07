La fièvre du Mondial russe a saisi tout le monde, et se reflète même dans le langage. Depuis que l’arbitre assistant vidéo (ou Var – Video assisted referee) a été mis à la mode, modifiant le déroulement du jeu, les rapports sociaux et politiques s’adaptent également, même dans nos pays. Ainsi, les contestations qui se faisaient à coups d’arguments plus ou moins solides, ou plus ou moins spéciaux, intègrent de plus en plus cette donne. Il n’a manqué hier aux membres du Parti démocratique sénégalais (Pds) que de demander la Var, pour comprendre les raisons du rejet de l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales !