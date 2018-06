La Coupe du monde agite le mercato. En effet, certaines révélations des deux premières journées de la phase de poules ont déjà leurs courtisans. C’est le cas du Colombien Juan Quintero (25 ans). Le milieu offensif des Cafeteros qui appartient au Fc Porto, serait dans le viseur du Real Madrid. L’ancien Rennais pourrait ainsi venir remplacer Matteo Kovacic (24 ans), qui pourrait quitter la «Maison blanche», comme il le souhaite.

Ainsi, selon les informations du journal As, le Real Madrid aurait contacté l’entourage du joueur pour signifier son intérêt ! C’est une tradition madrilène de recruter des joueurs qui brillent en Coupe du monde (les exemples de 2014 avec James Rodriguez et Keylor Navas le prouvent). Le remplaçant de Zidane, Julen Lopetegui, souhaiterait donc recruter Juan Quintero au Real Madrid. L’Espagnol l’ayant dirigé lors de son passage au Fc Porto.

En tout cas, la résurrection de Juan Fernando Quintero n’échappe à personne. Brillant lors des deux premiers matches de la Colombie, le meneur de jeu de poche a séduit tout son monde, faisant du coup regretter ses dernières années où son talent a souvent été gâché. Il devrait se refaire une bonne santé lors de Mondial russe.

Grosse complicité avec James Rodriguez

En deux matchs de Coupe du monde, Juan Quintero a relancé sa carrière. Buteur face au Japon sur coup-franc, il a profité de la non-titularisation de James Rodriguez au premier match pour jouer, et a été reconduit par José Pekerman face à la Pologne malgré le retour du milieu offensif du Bayern Munich. Créant une grosse complicité entre les deux milieux créateurs.

Les milieux sénégalais sont avertis : le duo James-Quintero pourrait faire très mal s’il n’est pas pris au sérieux. Surtout si on sait que l’entrejeu des Lions n’a pas été convaincant. Le trio Gana Guèye-Alfred Ndiaye-Pape Alioune Ndiaye n’ayant pas été à la hauteur face au bon comportement tactique et à la vivacité des coéquipiers de Honda.

Entre la patte gauche de James Rodriguez et la créativité de Juan Quintero, les Lions devront donc faire preuve de vigilance surtout par rapport à ce match-couperet qui devrait décider de leur avenir dans ce Mondial russe.