Boubacar Camara, initiateur du mouvement Génération Y, se lance en politique. A travers une vidéo sur la toile intitulée Jengu (la révolte), l’ancien directeur général des Douanes dit choisir le combat politique pour «contribuer à la reconstruction et au développement économique du Sénégal dans l’intérêt exclusif du Peuple». Cependant, l’ancien secrétaire général de l’hyper ministère de la Coo­pération internationale, des transports aériens, des infrastructures et de l’énergie sous Karim Wade ne mentionne pas une participation à la Prési­dentielle de 2019, mais entend proposer «un projet de société alternatif, adossé à un programme économique, politique et social».

Il décline les grandes lignes de son projet : «Nous insisterons particulièrement sur la jeunesse urbaine, rurale et de l’émigration qui doit s’impliquer à fond pour réaliser son rêve de réussite dans un pays reconstruit, car personne ne le fera à sa place. Notre conviction est que l’espoir est permis, la rectification et le rattrapage encore possibles, car le Sénégal dispose d’atouts considérables pour se développer : des ressources humaines de qualité, des ressources naturelles, une riche histoire offrant de précieux modèles de vie spirituelle et temporelle, un environnement géopolitique et technologique favorable.»

Pour M. Camara, «l’heure est grave, car deux Sénégal se côtoient : celui qui souffre et celui qui se réjouit ; celui qui n’arrive pas à assurer la dépense quotidienne et celui qui exhibe son arrogance ; celui qui travaille et celui qui triche derrière le discours trompeur, servi méthodiquement par les élites politiques parasitaires et les forces obscurantistes».

bgdiop@lequotidien.sn