Ce mercredi à son siège au Caire, la Caf a effectué le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions en présence de l’ancien international égyptien, Wael Gomaa. Pour la première fois cette année, quatre poules sont au programme. Tenant du titre, Mamelodi Sundowns hérite notamment d’un groupe C très relevé avec une Espérance Tunis de retour au premier plan, Vita Club, finaliste de l’édition 2015, et l’expérimenté Saint-George. Avec Al Ahly, le Wac Casablanca et Coton Sport, la poule D a également fière allure. De leur côté, le Zamalek et l’Usm Alger semblent partir avec une longueur d’avance dans le groupe B, même s’il faudra se méfier d’Al Ahly Tripoli et de Caps United, tombeur du Tp Mazembe. Enfin, la poule A mettra aux prises l’Etoile du Sahel et les deux représentants soudanais, El Hilal et El Merreikh, prêts à se livrer à un nouveau duel fratricide qui s’annonce chaud-bouil­lant ! Voici la composition des quatre groupes avec la 1ère journée au programme du 12 au 14 mai.

Groupe A : Es Sahel (Tunisie), Hilal (Soudan) Ferroviário B. (Mozambique), El Merreikh (Soudan). Groupe B : Zamalek (Egypte), Usm Alger (Algérie), Caps United (Zimbabwe), Ahly Tripoli (Libye). Groupe C : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Espérance Tunis (Tunisie), Vita Club (Rdc), Saint-George (Ethiopie). Groupe D : Al Ahly (Egypte), Wydad Casablanca (Maroc), Coton Sport (Cameroun), Zanaco (Zambie)

Afrik-foot