Un premier «grand» dans l’avion (déjà) ? L’Argentine de Messi a été laminée par la Croatie (0-3). Et seul un miracle pourrait sauver les hommes de Sampaoli dont l’avenir en Russie dépendra du Nigeria et de l’Island. Mais c’est surtout le Ballon d’or qui se joue pour la Pulga, devancée par un Ronaldo intenable. Sauf si le Lion-el ressurgit dans la 3ème rencontre avec un calcul favorable. Mais pour le moment, puisque le Ballon d’or argentin dort encore… On verra ce qu’offrira le Brésil aujourd’hui. Il faudra en tout cas que Neymar Jr. devienne senior après sa première prestation.

Les coqs chantent dans la poule C

Les coqs, eux, ont chanté hier et dominent désormais la poule C grâce à leur victoire contre des Péruviens (1-0) Incas-pables de se redresser depuis leur première défaite contre le Danemark qui a pris ses marques avec son nul hier face à l’Australie (1-1). Surnommé le «prédateur», Guerrero a plutôt été une proie pour la défense française. Résul­tat : même si Didier n’a pu animer son jeu que dans la première période, il a tout de même pris la clé Deschamps pour les 8èmes.

