Des conseillers municipaux ce Wakhinane Nimzatt avaient peint un bilan sombre de la gestion de Racine Talla. Les proches du maire mettent ces attaques de Diéwo Ndiaye et Cie dans le registre du «chantage». «Diéwo Ndiaye a pourtant souvent bénéficié du soutien du maire. C’est le maire lui-même qui a payé la facture de la panne de son véhicule estimée à plus de 400 mille francs et j’en étais témoin. C’est vous dire qu’il a toujours bénéficié des largesses du maire. Maintenant, il est arrivé à un moment où le maire n’en pouvait plus et depuis il a commencé à lui jeter de pierres. A quelques mois des élections, c’est le moment propice pour se faire une visibilité. Il nous a déçus malgré tout ce que nous avons fait pour lui», regrette le chef de cabinet du maire.

Aliou Dia revient ensuite sur les accusations de mauvaise gestion. «Tout ce que Diéwo Ndiaye raconte est faux. D’abord sur la gestion de la municipalité, il n’y a aucun problème. Le bâtiment de la mairie est en train d’être réfectionné et les ouvriers sont là tous les jours. Sur les travaux ainsi que les réalisations, le maire est en train de faire de grands efforts dans le secteur de l’éducation. Allez voir les écoles de la commune et vous verrez qu’il y a un changement ! Aujourd’hui, avec l’arrivée du maire, elles sont toutes dotées de toilettes, ce qui était un problème majeur pour les élèves», rectifie M. Dia.

M. Diéwo Ndiaye avait également soulevé le problème du marché. Mais M. Dia rappelle que cette question oppose la commune de Wakhinane Nimzatt à celle de Djiddah Thiaroye Kao. «Le dossier est entre les mains du procureur et le préfet a donné des instructions fermes d’attendre que la justice tranche dans cette affaire», souligne-t-il. Aliou Dia ajoute par ailleurs que les quartiers de Wakhinane Nimzatt sont «éclairés», la problématique des inondations «réglée». «Pour qui connaît cette commune il y a quelques années sait pertinemment qu’il y a un grand changement», estime le chef de cabinet de Racine Talla.

latifmansaray@lequotidien.sn