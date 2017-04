Le Collectif pour la sauvegarde de l’héritage socialiste invite le Ps à «assumer pleinement» son ancrage dans Benno bokk yaakaar (Bby). Ce, souligne un communiqué, «pour des raisons de cohérence et de patriotisme». Après avoir renouvelé leur appel à l’unité et à la cohésion, Pape Sow et ses camarades soulignent qu’«au-delà des tiraillements politiques et partisans, il y a les vrais réalités et les vrais enjeux qui sont pour la plupart d’ordre social et économique, et pour lesquels notre pays s’est engagé sur plusieurs fronts». Ces jeunes Socialistes d’ajouter : «Le Sénégal a pris une option et donné une orientation socio-économique à son action qui repose essentiellement sur le Plan Sénégal émergent (Pse) et la territorialisation des politiques économiques.» Ce sont là, pour eux, des «choix importants» qui en appellent à une «mobilisation responsable» pour relever les défis qui interpellent la Nation tout entière. Le Collectif estime, par conséquent, que «Bby doit en mesurer l’importance et sa responsabilité de constituer une grande coalition dynamique dans son organisation et disciplinée dans sa pluralité». C’est en ce sens qu’il appelle la direction du Ps à «sonner la grande mobilisation en vue d’une participation responsable dont le seul but est de consolider et de conforter la majorité à l’Hémicycle». Le Ps, plaide le Collectif pour la sauvegarde de l’héritage socialiste, devrait «chercher son équilibre dans l’édification d’une ligne nouvelle qui recoupe aussi bien son engagement patriotique que son besoin de poursuivre sa marche vers la reconquête effective du pouvoir».

hamath@lequotidien.sn