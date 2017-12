Khabane Thiam est un acteur culturel connu dans le milieu. Il faisait partie de la délégation de Saint-Louis venant participer à la 10e édition du Fesnac. C’est après avoir assisté à l’ouverture officielle et en route pour le retour dans la vieille ville qu’il a fait un accident de circulation. Selon les confidences reçues sur place, cet accident s’est produit entre Louga et Saint-Louis et a fait plusieurs victimes. Outre Khabane Thiam qui est décédé sur le coup, trois autres festivaliers venant de Louga ont été blessés et transportés à l’hôpital.

Musicien multi-instrumentiste, Khabane Thiam jouait notamment au piano et était encadreur à l’Ufr Crac de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cet acteur culturel, sorti de la promotion 80 de l’Ena (Ecole nationale des arts), a participé et marqué de son empreinte l’an dernier le Festival de jazz de Saint-Louis. Paix à son âme !