Le Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) appelle «solennellement» le Président Sall à donner suite «immédiatement aux revendications formulées par la Coor­di­nation nationale des étudiants». Cet appel a été fait quelques heures avant l’annonce de l’augmentation des bourses (de 18 mille à 20 mille F et de 36 mille à 40 mille F) et la baisse des tickets de restauration (de 75 à 50 F pour le petit-déjeuner et de 150 à 100F pour le déjeuner et le dîner). Mais au-delà, cette plateforme de l’opposition estime que les étudiants «sont en droit d’exiger notamment que les ministres responsables des douloureux événements de Saint-Louis soient démis de leurs fonctions, conformément aux usages républicains». Le Frn d’ajouter : «L’acharnement à garder ces hauts responsables de l’Apr dans leurs fonctions, pour des raisons bassement électoralistes, prouve encore une fois, du côté des tenants du pouvoir, la prééminence du parti sur la patrie, contrairement aux promesses solennelles faites au Peuple sénégalais.»

Pour les opposants, si Macky Sall ne peut situer «clairement la responsabilité de ses ministres, c’est lui-même qui devrait démissionner pour faiblesse manifeste dans l’exercice de ses fonctions». Le Frn estime, en outre, qu’il est «urgent de trouver une solution concertée à la crise actuelle afin de permettre une bonne conclusion de l’année universitaire dans l’intérêt des étudiants, de la communauté éducative et de toute la population».

hamath@lequotidien.sn