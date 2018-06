Le Mondial 2018 débute aujourd’hui pour les journalistes, qui sont arrivés hier à Moscou. Une première vague d’une vingtaine d’envoyés spéciaux a foulé la capitale russe hier à 19 heures (17 heures Gmt). Le groupe devrait être au complet dans les heures qui viennent avec l’arrivée des autres envoyés spéciaux. La seule fausse note est la longue attente à l’aéroport d’Istanbul avant de rallier Moscou. Un désagrément qui a duré plus de 8 heures à cause d’une correspondance ratée, suite à un retard d’une heure au départ de Dakar.

A l’image des compétitions internationales, le Mondial russe aura donc une bonne représentation de la presse sénégalaise. Evénement oblige, ce sont plus d’une cinquantaine de reporters sénégalais qui seront présents en Russie. Et cela, malgré les difficultés pour certains de disposer d’une accréditation. Car seulement 32 confrères ont bénéficié du sésame. Le reste a tenu quand même à être présent, lors de ce grand rendez-vous de la planète foot. C’est le cas des radios et autres chaînes de télévision privées, qui n’ont pas voix au chapitre.

Des flics sénégalais à Moscou

A noter que dans le même vol des envoyés spéciaux, il y avait la présence de policiers sénégalais. Selon nos informations, les limiers seront en Russie pour veiller à la sécurité de toute la délégation sénégalaise (joueurs, supporters, autorités, journalistes). Très discrets, ces derniers, nous informe-t-on, vont collaborer étroitement avec leurs collègues russes pour que le séjour des Sénégalais se passent dans les meilleures conditions.

Appa­re­m­­ment à travers cette mesure, l’Etat du Sénégal ne badine pas avec la sécurité de ses compatriotes pour le Mondial 2018 en Russie qui s’ouvre ce jeudi.

Supporters attendus ce vendredi

Par ailleurs, les supporters sénégalais sont attendus ce vendredi à Moscou. Selon certaines indiscrétions, ils devraient être près de 150 composés du 12e Gaindé et d’Allez Casa. Avec quelques jours en avance, ils pourront établir leur quartier et prendre leurs marques avant le premier match des Lions contre la Pologne, prévu mardi prochain.

Les Lions à Kaluga aujourd’hui

C’est aujourd’hui que devrait débarquer l’Equipe nationale du Sénégal en Russie pour le Mondial, après son match d’hier en Autrice face à la Corée du Sud (victoire 2-0). Si l’heure n’a pas encore été communiquée, certaines sources proches de la Fédération sénégalaise de football indiquent que les Lions devraient atterrir, non pas à Moscou, mais plutôt dans un aéroport de Kaluga, leur camp de base. La bande à Aliou Cissé devrait ainsi prendre ses quartiers dans leur «tanière» avant leur premier galop prévu ce mercredi.