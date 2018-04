Chaque partie a donné ses raisons et défendu sa cause. Les médiateurs se sont interposés et ont défendu également leurs points de vue. Maintenant, les deux copies vont être aujourd’hui exposées au révélateur de la rue. Celui qui parviendra à imposer le rapport de force à son antagoniste aura gagné plus que la bataille de l’opinion. Comme le voient certains protagonistes, gagner aujourd’hui, donne un avantage certain dans le combat pour février 2019. Alors, qui va reculer le premier ?