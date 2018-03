5 ans de prison ferme et une amende de 5 millions Cfa. Khalifa Sall ne verra les joutes de la Présidentielle qu’au fond de sa cellule à moins que ses conseils réussissent à casser le verdict rendu en première instance.

Sur la toile, les avis sont presque unanimes. Une justice aux ordres, crie la majorité des internautes.

Les internautes commentent le verdict

Par contre une chose est sûre c’est le prévenu n’était pas blanc comme neige. En politique mieux vaut rester neutre et éviter de faire des jugements. Non seulement on a pas tous les éléments ensuite, celui que vous défendez, demain il sera au pouvoir et fera pareil so

