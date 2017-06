Les partisans du maire de Dakar se sont donné rendez-vous hier au Foyer des jeunes de Grand-Yoff. Ils ont réclamé, à l’aide des effigies de leur leader et des pancartes, la libération de Khalifa Sall. Les responsables d’Initiative2017 ont lancé une nouvelle bataille : le retrait et la vérification des cartes d’électeur. Pour Bassirou Samb, arrêté puis relâché dans l’affaire de la caisse d’avance, la liberté de Khalifa «s’obtient sur le terrain» et non par des réunions. «Il faut retirer sa carte et se préparer pour les Législatives», lance-t-il. C’est le même son de cloche chez le coordonnateur national du mouvement And doolel Khalifa. Babacar Diop de prévenir : «On connaît Macky Sall. A un mois des élections, il est capable de nous dire que les machines sont en panne. Mais il est hors de question de reporter les élections. Allez retirer vos cartes et par la même occasion vérifier votre présence sur la liste électorale.» Une raison supplémentaire pour le directeur de Cabinet du maire de Dakar d’attirer l’attention : «On ira avec Khalifa au Palais après sa sortie. Restez vigilants et allez retirer vos cartes», a dit Bira Kane Ndiaye. Moins diplomatique, le maire de Grand-Yoff, Madiop Diop, ajoute : «Macky Sall est un peureux, sinon il n’allait pas combattre un opposant en engageant les moyens de l’Etat. On accuse Khalifa de voleur, mais en réalité, qui était locataire en 2000 et milliardaire en 2012 ? Tanor et ses alliés doivent savoir que Khalifa est et demeure le leader de Dakar.»

mgaye@lequotidien.sn