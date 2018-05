Les cadeaux de 1er mai n’ayant manifestement pas suffi, le chef de l’Etat en a rajouté lors de la réception des cahiers de doléances des syndicats. Macky Sall, concentré sur son objectif de réélection, veut prouver qu’il fait mieux que tous ceux qui l’ont précédé et certainement plus que n’en feraient jamais tous ceux qui aspirent à le remplacer. Ainsi, en matière d’emploi, ne vient-il pas créer plus de 410 mille salariés en 6 ans de pouvoir ? Qui dit mieux ? D’autant plus que 80 mille autres vont s’y ajouter avant le mois de décembre. De quoi atteindre ses objectifs déclarés. A un petit détail près : en 2012, c’était 500 mille emplois par an qui nous avaient été promis pour une durée de 5 ans. Mais beaucoup ont dû l’oublier en haut lieu.