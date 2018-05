En conférence de presse ce vendredi midi, Patrice Garande a communiqué les 18 éléments retenus pour le déplacement à Nice samedi 12 mai, à l’Allianz Riviera, pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1.

Eloigné des pelouses de Ligue 1 depuis la mi-janvier à cause d’une pubalgie, Adama Mbengue – qui a joué 70 minutes, puis 1h 30 ces deux dernières semaines avec la réserve – effectue son retour dans le groupe. «Adama a fait une bonne semaine d’entraînement et il a disputé l’opposition (du week-end dernier) normalement», souligne Patrice Garande à propos de son latéral gauche sénégalais.

«Défensivement et offensivement, dans ses frappes comme dans ses centres, il ne ressent plus de douleurs. On peut penser que Adama va manquer un peu de compétition et de rythme, mais il va nous apporter une envie décuplée et une fraîcheur psychologique.»