L’équipe de Dakar Sacré Cœur (Dsc) a dominé, dimanche au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor (sud), celle du Casa-sports (3-1) au cours d’un match comptant pour la quatorzième journée du championnat de Ligue 1, a appris l’Aps. Très mal en point, Dsc a largement dominé les débats devant les joueurs du Casa-sports qui ont pourtant réussi à ouvrir le score à la 19ème minute de jeu par l’intermédiaire de leur attaquant Youssouph Badji. Les Dakarois ont égalisé cinq minutes plus tard par Ibrahima Traoré, avant de prendre l’avantage à la 32ème minute après un but marqué par Papa Maïssa Ba. Dsc a su maintenir cette avance jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, Alassane Ndao de Dakar Sacré Cœur a enterré tout espoir des Sudistes de revenir au score en marquant le troisième but de son équipe à la 75ème minute. Moussa Marone a manqué un penalty arrêté par le gardien en toute fin de match, permettant ainsi à Dsc d’enregistrer sa troisième victoire en 14 journées après celles obtenues face à la Douane et à Guédiawaye Football Club. Avec cette sixième défaite de la saison, le Casa-sports s’éloigne de son objectif de figurer parmi les meilleurs clubs du classement. Son entraîneur Athanasse Tendeng a regretté un «manque de caractère et de personnalité» de ses poulains et appelé à une remobilisation avant le déplacement à Mbour Petite Côte lors de la prochaine journée.

Considérée comme étant le choc de la quatrième journée, la rencontre entre Génération Foot et le Stade de Mbour s’est terminée sur score nul et vierge (0-0). Une bonne pioche pour le leader qui, avec ce point pris à Caroline Faye, maintient le rythme devant les autres. Là où le Stade de Mbour avec ce troisième match nul d’affilée semble perdre du terrain.

Avec Aps et wiwsport