Le Ndiambour de Louga, qui a fait match nul 1-1 ce dimanche contre Teungueth FC, a obtenu son maintien en Ligue 1, au terme de l’avant-dernière journée du championnat, Dakar Sacré Cœur, le Casa-Sports, Niary Tally et Diambars devant attendre la dernière journée pour connaître leur sort.

Avec le point pris contre Teungueth FC, l’équipe lougatoise compte désormais 37 points (+1) et a définitivement pris ses distances avec Diambars (31 points), première équipe relégable à une journée de la fin.

Sonacos enfonce Diambars

L’équipe de Diambars, qui jouait pourtant dans son fief du stade Fodé Wade de Saly Portudal, a été battue 0-1 par la Sonacos de Diourbel.

Dakar Sacré Cœur et le Casa Sports ont pendant ce temps fait match nul (1-1), tandis que l’équipe de Niary Tally s’est compliquée la tâche dans la course au maintien en chutant lourdement contre le Jaraaf 1-4.

Avec deux matchs en moins pour Dakar SC et un dernier match à jouer contre Mbour PC pour le Casa Sports, ces deux équipes sont en pole position pour garder leur place parmi l’élite.

Le maintien devrait se jouer entre Niary Tally, qui se déplacera à Caroline Faye pour jouer contre le Stade de Mbour, et Diambars, qui sera opposé à Guédiawaye Pro pour la dernière journée.

En dominant le Stade de Mbour (3-2), Génération Foot consolide sa 2e place en Ligue 1 avec deux matchs en retard.

Les résultats : Mbour Pc-Us Ouakam : 2-2, Génération Foot-Stade de Mbour : 2-2, Linguère-Guédiawaye Pro : 0-0, Teungueth-Ndiambour : 1-1, Niary Tally-Jaraaf : 1-4, Diambars-Sonacos : 0-1, Dakar Sc-Casa Sports : 1-1.