Les deux équipes de Mbour, le Stade et Mbour Petite-Côte, ainsi que Guédiawaye Foot Pro, seront les arbitres de la bataille pour le maintien mettant aux prises le Casa-Sports de Ziguin­chor, Niary Tally et Diambars, qui joueront leur destin en Ligue 1 lors de la dernière journée du championnat. Le Casa Sports (34 points +3), qui va recevoir Mbour Pc, est en pole position parce qu’en plus de jouer à domicile, il sera opposé à une équipe qui n’attend plus rien de sa saison. L’équipe de la capitale du Sud du Sénégal a son destin entre les pieds et n’aura qu’à gagner pour cela. Au stade Caroline Faye, le Stade de Mbour fera face à Niary Tally qui a besoin d’une victoire impérative pour se maintenir. Avec 33 points (-5), Niary Tally va sauver sa place en cas de victoire, quel que soit le résultat de Diambars (31 points), premier non relégable, qui va devoir gagner contre Guédiawaye Foot Pro, déjà relégué en Ligue 2. Diambars doit gagner largement et compter dans le même temps sur un faux-pas de Niary Tally ou du Casa-Sports pour espérer se maintenir. L’équipe de Dakar Sacré Cœur, pas totalement sauvée, compte deux matchs à jouer, dont une rencontre retard contre Génération Foot, contrairement aux trois autres équipes qui doivent sauver leur place. Parmi ces candidats au maintien, l’équipe du Dakar Sc, qui cherche un point en deux rencontres, est donc la mieux placée pour conserver sa place.

Aps