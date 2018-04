La Sonacos de Diourbel n’a pas raté l’occasion de revenir à hauteur du Jaraaf (1er, 38 pts +12) en tête du classement. D’autant plus que les Médinois sont exemptés pour cette journée. La formation du Baol (2e, 38 pts +9) a dominé le Casa Sports (2-1). C’est la 6e victoire de la Sonacos au Stade Lamine Gueye où elle reçoit ses matches à domicile. Les «Huiliers» n’ont perdu qu’une seule fois à Kaolack pour trois nuls. Dans les autres matches de la journée, Guédiawaye Fc a battu Us Ouakam. Diabel Fall et Ameth Fall ont inscrit les buts de Gfc. Momar Dieng a ouvert le score pour l’Uso. De son côté, Diambars a été battu hier par Teungueth Fc au stade Fode Wade. Pape Sassy Diallo et Alassane Diouf ont inscrit les buts de Tfc. Le Stade de Mbour est aussi battu par l’As Douane. Moustapha Nam a offert la victoire aux Douaniers.

Avec Sport221 et Senego