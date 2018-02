Cette 27e journée de Ligue 1 n’a pas souri à l’As Monaco. Tenus en échec par Toulouse (2-2), les Monégasques ont perdu en cours de jeu le Sénégalais Diao Keïta Baldé touché à la cuisse. Avec déjà l’indisponibilité de Falcao, Jardim n’est pas gâté.

Auteur d’une passe décisive sur l’ouverture du score par les Monégasques face à Toulouse pour le compte de la 27e journée, Keïta Baldé Diao a été contraint de quitter ses coéquipiers avant la pause.

Sur un choc avec Amian, l’attaquant international sénégalais reste au sol et se touche la cuisse gauche. Il ne pourra pas reprendre le jeu malgré l’intervention de l’équipe médicale. Il est remplacé à la 42e minute par Stevan Jovetic.

Jardim : «Un penalty injustement sifflé»

C’est un coup dur de plus pour l’As Monaco, déjà privée de Radamel Falcao. L’équipe de Jardim au finish ne fait pas une bonne opération avec ce nul (3-3) concédé dans les dernières minutes suite à un penalty vivement contesté par les Monégasques. A l’image de leur coach : «Je répète que je suis en faveur de l’arbitrage vidéo. Il arrive que les personnes se trompent. Mais avec la vidéo, nous aurions 4 points en plus : 2 points contre Marseille et 2 points de plus ce soir. Cela donnera plus de crédibilité au championnat. Le penalty injustement sifflé a tout changé car Kamil Glik sur le 3e but de Toulouse ne vient pas au contact car il a peur que l’on siffle encore penalty… Cette erreur a changé toute la psychologie d’un joueur. Nous allons continuer à lutter pour cette deuxième place», a promis le coach de l’Asm qui reste à la 2e place derrière l’intouchable Psg.