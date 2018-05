Youssouph Sabaly, l’arrière droit sénégalais de Bordeaux, figure dans l’équipe type de la 36e journée de la Ligue 1 française, grâce à sa contribution à la victoire (3-1) de son équipe contre Saint-Etienne, dimanche. Noté 7 sur 10 par le quotidien sportif français L’Equipe, l’arrière droit international, qui compte trois sélections avec les Lions, a été l’auteur d’une «passe décisive et de trois centres réussis». Selon le décompte du quotidien spécialisé, Youssouph Sabaly a récupéré 8 ballons contre Saint-Etienne, record du match. Formé au Paris-Saint-Germain, Sabaly, qui a remporté la Coupe du monde avec les juniors français en 2013, s’est définitivement engagé en 2017 avec Bordeaux qu’il avait rejoint pour la première fois en prêt, une année plus tôt.

Saison terminée pour Sankharé ?

Quant au milieu de terrain, Younousse Sankharé, l’inquiétude plane sur son retour sur les terrains, cette saison. L’ancien guingampais et lillois s’est blessé à St Etienne et a quitté prématurément ses partenaires peu avant la mi-temps, à la 43e minute de jeu. Les dirigeants bordelais n’ont pas communiqué sur la gravité ou non de sa blessure et la durée d’une éventuelle indisponibilité. Un point médical devrait être communiqué dans les prochaines heures. Contrairement à Sabaly, San­kharé ne devrait pas être du voyage pour la Russie, n’étant plus appelé en sélection par Aliou Cissé.

Avec Aps