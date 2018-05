L’équipe saint-louisienne de Ndar Guedj est en passe de descendre en National 1 (D3). Le club nordiste, 14ème et bon dernier de la Ligue 2, est presque condamné à la relégation au vu de ses contre-performances de ces derniers temps.

Le constat est là : tout va mal pour Ndar Guedj. Le club saint-louisien, créé par l’ancien international sénégalais Papa Waïgo Ndiaye en 2003, jouera en National 1 l’année prochaine sauf retournement de situation de dernière minute. Les Saint-louisiens, qui ont joué cinq saisons en Ligue 2, continuent leur descente aux enfers en multipliant les défaites depuis maintenant plusieurs journées. D’ail­leurs, les statistiques montrent comment le club de Waïgo est mal en point. En 24 journées, Ndar Guedj n’a en effet marqué que 19 points, obtenu que 5 victoires, 4 matchs nuls et 15 défaites et a marqué seulement 21 buts. Même pas un but par match, contre 36 encaissés, soit une différence de buts de -15.

A deux journées de la fin du championnat de Ligue 2, le club saint-louisien est dans une position très délicate car avec seulement 19 points il est obligé, pour espérer rester en Ligue 2, de gagner toutes les deux rencontres qui lui restent tout en espérant voir ses devanciers que sont l’Olympique de Ngor, Etics et Cayor Foot perdre leurs deux dernières rencontres. Une situation qui relèverait presque de l’impossible, ce qui fait croire à beaucoup d’observateurs que le club doit à partir de maintenant penser à sa restructuration et engager désormais la bataille pour la remontée la saison à venir.

Pourtant, de nombreuses voix se sont élevées depuis plusieurs mois pour alerter sur les mauvais résultats de l’équipe sans que rien ne soit fait en dépit des efforts fournis par les dirigeants du club qui n’avaient plus les moyens de l’entretenir et le soutien de quelques autorités dont le maire de la ville.

Pape Waïgo a gelé sa participation financière

Cette situation que vit Ndar Guedj serait, selon un proche du club, la conséquence du gel de la participation financière et matérielle de Papa Waïgo Ndiaye, fondateur du club, qui aurait été frustré par l’attitude d’un de ses frères qui aurait soutenu un des camps sans son aval lors de l’Ag controversée de la Ligue de football de Saint-Louis. Le club ne bénéficiant plus de ressources financières suffisantes a commencé à ce moment à connaitre des difficultés de toutes sortes. Cela a fortement influencé les résultats de l’équipe qui a commencé à perdre régulièrement au fil des journées.

Créée en 2003, l’équipe de Ndar Guedj a réussi en 10 ans à accéder à la Ligue 2 après avoir passé seulement deux ans en National 2 et deux autres en National 1. Depuis elle s’est maintenue à ce niveau même si elle n’a pas réussi à accéder en Ligue 1. Dans son palmarès, figurent une finale cadette en Coupe du Sénégal perdue devant le Moya de Kolda à la série des tirs aux buts en 2009 et une finale junior perdue également contre le Casa-Sport en 2015. Sa relégation en National 1 serait une grosse perte pour le football saint-louisien dont les dirigeants continuent de se crêper les chignons.

