L’Us Gorée et la Renaissance de Dakar, 2e et 3e au classement de la Ligue 2 de football avec 39 et 38 points respectivement, ne se quittent plus dans la course à la montée au sein de l’élite, à cinq journées de la fin de ce championnat. Avec 44 points, l’As Pikine, en tête du classement depuis plusieurs semaines, n’est pas mathématiquement promue, mais garde la main pour faire partie des deux équipes éligibles pour la montée en Ligue 1. Quant aux «Insulaires», ils n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent retrouver l’élite une saison seulement après leur relégation. Sur leurs talons, l’équipe de la Renaissance (38 points) sait que tout peut se passer dans les semaines à venir, à cinq journées de la fin de la compétition, mais en plus de compter sur elle-même, elle peut espérer un relâchement des deux équipes devant elle, à savoir l’équipe classée première, l’As Pikine, et l’Us Gorée, sa dauphine. L’équipe de Pikine, qui aurait pu creuser l’écart, a été contraint au partage des points avec l’Ej Fatick 0-0 (21e journée), ce qui démontre de la difficulté de se détacher dans ce championnat. En bas du tableau, la lutte est âpre. Les trois derniers au classement, l’Etics (16 points -15), le Cayor Foot (16 points -10) et Ndar Guedj (17 points -14) sont actuellement dans la charrette mais à cinq journées de la fin, ils peuvent croire à un destin meilleur. Les équipes placées juste au-dessus, que sont l’Olympique de Ngor 23 points (-3), Africa Promo Foot 24 points (-8) voire Keur Madior 26 points (-5) n’ont pas creusé un écart impossible à résorber. A la fin de la saison, les deux premiers de Ligue 2 seront promus au sein de l’élite, les trois derniers devant descendre en National1.

Aps