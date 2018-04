Tous deux buteurs avec Liver­pool mercredi face à Manchester City (3-0) en quart de finale aller de la Ligue des Champions, l’Egyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané ont inscrit leur 7e but de la saison en C1. Avec ce total, le duo se rapproche du record détenu par la légende Samuel Eto’o. En 2010/11, l’attaquant avait fait trembler les filets à 8 reprises dans la compétition, ce qui en fait le meilleur buteur africain sur une même saison de C1. Avec encore au moins un quart retour à disputer et probablement les demi-finales, Salah et Mané peuvent encore espérer rejoindre le Camerounais et même le dépasser. Pour rappel, le Pharaon a déjà égalé le record de Didier Drogba comme meilleur buteur africain sur une même saison de Premier League (29 buts).

