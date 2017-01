Quelque 4 tonnes de produits alimentaires, vétérinaires et pharmaceutiques impropres à la consommation saisis dans des boutiques, cabinets vétérinaires et officines de pharmacie ont été incinérés, mercredi à Linguère, en présence du préfet Amadou Bamba Koné, a constaté l’Aps. Les 3,5 tonnes de riz, biscuits, beurre, canettes de boisson, lait, couscous, moutarde, produits vétérinaires et pharmaceutiques, estimés à 1 090 000 F Cfa, ont été brûlés derrière les abattoirs de la commune par les sapeurs-pompiers conduits par l’adjudant Mathieu Baraye.

A cette occasion, le préfet de Linguère, Amadou Bamba Koné, a invité le service départemental du Commerce à «intensifier la lutte contre le «Boul falé», une liqueur frelatée qui fait des ravages dans la zone». Pour sa part, le chef du service département du Commerce, Seydou Oumar Thiou­ne, a appelé les populations à «redoubler de vigilance» et à «toujours vérifier les dates de péremption des produits» à consommer. M. Thioune a en outre salué la collaboration «très étroite» et «sérieuse» avec la gendarmerie qui permet à ses agents d’arriver à des lieux très éloignés.