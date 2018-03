Alioune Cissé a choisi une liste de 30 joueurs pour les 2 prochains matchs amicaux. Il s’agit d’une opposition avec l’Ousbékistan le 23 mars à Casablanca et contre la Bosnie, le 27 au Havre. De cette liste on retiendra la première de Senti Ngom du Fc Nantes et les retours de Pape Ndiaye Souaré, de Armand Traoré et de Papis Djilabodji entre autres.

Pour Senti Agne, Alioune Cissé mise sur la progression du Nantais. « C’est un jeune joeur qui a une marge de progression importante » a dit le séléctionneur nationale ce mercredi.

Alioune Cissé n’a pas échappé à la question sur Djilabodji. Le défenseur qui a été écarté du groupe, avait fait des sorties pour critiquer son entraîneur. Alioune Cissé a préféré faire abstraction de cela. «Beaucoup de choses ont été dites mais le plus important c’est le terrain » a-t-il expliqué le retour de Djilabodji.

Pour Pape Ndiaye Souaré et Armand Traoré, leurs sélections s’expliquent d’abord par leurs performances mais aussi par la blessure de certains joueurs comme Saliou Cissé.

La liste :

Gardiens : Khadim Ndiaye, Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Pape Seydou Ndiaye

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Lamine Gassama, Papy Djilobodji, Armand Traore, Fallou Diagne, Youssouf Sabaly, Pape Ndiaye Souaré, Moussa Wague

Milieux : Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye, Cheikhou Kouyate, Idrissa Gana Gueye Salif Sane, Alfred Ndiaye, Assane Diousse, Henry Saivet

Attaquants : Diao Keita Balde, Moussa Sow, Moussa Konate, Mbaye Niang, Mame Biram Diouf, Baye Oumar Niass, Sadio Mane, Diafra Sakho, Ismaila Sarr, Santy Ngom