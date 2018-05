Cette fois, ça y est : sur TF1, Didier Deschamps a dévoilé les 23 joueurs qu’il emmènera en Russie pour tenter d’aller chercher une deuxième Coupe du monde pour l’Equipe de France. Le sélectionneur a également annoncé une liste de 11 suppléants.

Didier Deschamps a donc mis un terme au suspense en dévoilant sa liste des 23 joueurs qui disputeront, sauf blessure, la prochaine Coupe du monde. A noter les présences de Benjamin Mendy et de Lucas Hernandez sur la gauche de la défense. Au détriment de Lucas Digne, suppléant. Malgré son début d’année 2018 très convaincant, Mathieu Debuchy n’aura pas réussi à se hisser dans les 23. C’est bien Benjamin Pavard qui sera derrière Djibril Sidibé. Au milieu, la surprise du jour concerne Adrien Rabiot, qui n’est que réserviste. A sa place, c’est Steven Nzonzi qui s’envole en Russie. En attaque, Florian Thauvin et Nabil Fekir seront du voyage, au contraire d’un Dimitri Payet qui a tout perdu en 24 heures : la finale de la Ligue Europa, et sa place chez les Bleus à cause de sa blessure. En salle d’attente, de Benoît Costil à Wissam Ben Yedder, ils vont devoir se tenir prêts au cas où…

La liste des 23 : Gardiens : Alphonse Areola (Psg), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Marseille). Défen­seurs : Benjamin Pavard (Stuttgart), Djibril Sidibé (Monaco), Presnel Kimpembe (Psg), Adil Rami (Marseille), Raphaël Varane (Real Madrid), Samuel Umtiti (Fc Barcelone), Lucas Hernandez (Atlético Madrid), Benjamin Mendy (Manchester City). Milieux : N’Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (Juventus Turin), Steven Nzonzi (Fc Séville), Paul Pogba (Manchester United), Corentin Tolisso (Bayern Munich). Attaquants : Ousmane Dembélé (Fc Barcelone), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Psg), Florian Thauvin (Marseille).