Le sélectionneur de l’Algérie, Georges Leekens, a présenté ce jeudi une présélection de 31 joueurs retenus pour la Can 2017 (14 janvier-5 février). Entre les retours pas forcément attendus (Bensebaini, Belfodil, Mesbah) et les absents remarqués (Boudebouz, forfait, Hanni, Zeffane), le technicien belge a réservé quelques surprises.

Nommé sur le banc de l’Algérie fin octobre, le sélectionneur Georges Leekens a dévoilé ce jeudi une pré-sélection de 31 joueurs retenus pour la Can 2017 (14 janvier-5 février). Avec Riyad Mahrez, Islam Slimani ou encore Faouzi Ghoulam, les cadres sont évidemment présents, à l’exception de Ryad Boudebouz, forfait pour la compétition. Latéral droit titulaire il y a encore deux mois, Mehdi Zeffane paie ses dernières sorties ratées et ne figure même pas dans ce groupe élargi. Idem pour Sofiane Hanni, pourtant performant avec Anderlecht, ou encore Essaïd Belkalem dont Orléans avait pourtant annoncé la pré-convocation.

On notera en revanche les retours remarqués de Bense­baini, dont l’absence interrogeait malgré un besoin criant en charnière centrale, mais aussi de Belfodil, de retour après une longue absence grâce à ses belles performances au Standard de Liège, ou encore du revenant Mesbah. Saadi est appelé pour la première fois, tandis que Abeid, très bon avec Dijon, et Bennacer (Arsenal) sont là aussi.

Contrairement aux rumeurs avancées par des médias locaux, le néo-Fennec Ounas, qui n’a pas encore fêté sa première cape, fait partie de cette première liste. En plein doute après le nul à domicile face au Cameroun (1-1), puis la défaite au Nigeria (3-1), les Verts en découdront avec la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe dans le groupe B de la Can.

Afrik-foot