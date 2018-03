Sadio Mané a confirmé sa bonne forme du moment en signant le deuxième but de Liverpool face à Newcastle (2-0) ce samedi en championnat de Premier League. L’attaquant des Lions du Sénégal signe ainsi son 14e but toutes compétitions confondues, dont 8 en Premier League, avec 8 passes décisives. L’ancien du Fc Metz ayant inscrit 5 buts sur ses trois derniers matchs (contre Porto, West Ham et Newcastle).

Du coup, l’attaquant des Reds bat son record de la saison passée : 29 matchs toutes compétitions (2263 minutes), 7 passes décisives, 13 buts. La saison dernière en raison d’une blessure, le 1er avril 2017 contre Everton, il avait abrégé sa saison.

Pour revenir au match contre Newcastle, Sadio Mané et ses coéquipiers ont fait face à une équipe très bien organisée et il a fallu s’appuyer sur leurs qualités individuelles pour s’imposer.

Benitez a mis en place un système défensif très compact pour décrocher au moins le point du nul mais c’était sans compter sur l’efficacité du trio offensif des Reds. En effet, l’homme en forme de Liverpool, Mohamed Salah, a trouvé l’ouverture sur une passe lumineuse de Chamberlain en première période. Au retour des vestiaires, Sadio Mané sécurise la victoire des siens en finissant un joli travail collectif.

«C’était pas un match facile», reconnait Sadio Mané en zone mixte. «Ils ont été bien organisés du début jusqu’à la fin mais nous avons travaillé en équipe et nous ne nous sommes pas lassés d’attaquer.»

Avec ce succès, Liverpool (60 pts) reprend la 2e place en attendant la sortie ce lundi de Manchester United (59 pts) qui rend visite à Crystal Palace.

Notons qu’en France, Ismaïla Sarr a retrouvé le chemin des filets en signant un superbe but dans le match Amiens-Rennes (0-2).

Ferland Mendy dubitatif sur son choix de sélection : «Je vais écouter mes proches, mais je déciderai seul»

Choisir entre ses racines (sénégalaises) et son pays de natal (la France), tel est le dilemme qui se présente face aux joueurs possédant la double nationalité. Ferland Mendy, latéral gauche de l’Olympique Lyonnais, est actuellement confronté à ce choix fatidique. Après des débuts prometteurs sous le maillot de l’OL, le binational de 22 ans a eu la surprise d’être présélectionné avec l’Equipe de France au mois de novembre dernier. Mais ces derniers temps, l’ancien Havrais a vu la Fédération sénégalaise de football lui faire la cour, dans l’espoir de le voir porter le maillot des Lions. A l’heure où son choix fatidique approche à grands pas, le principal intéressé semble être dans le flou le plus total. «Je ne me suis pas encore penché sur le Sénégal. J’essaie déjà de jouer le plus de matchs avec Lyon, d’être le plus performant en club. Bien sûr, je pense au choix de la sélection, mais je n’ai pas encore tranché», a-t-il lancé dans le mensuel Lyon Capitale. «Les Bleus ? Je ne sais pas… Je suis sincère quand je dis ça. Je ne sais pas ce qui va se passer, ce que je vais faire. En tout cas, même si je vais écouter les conseils de mes proches, je déciderai seul.»

