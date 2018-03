Liverpool est confiant avec comme objectif aller à Old Trafford et battre Manchester United ce samedi (12h 30 Gmt) après avoir assuré une place en quarts de finale de la Ligue des champions, a déclaré Sadio Mané sur Yahoo Sports.

Les Reds de Liverpool ont fait plaisir à leurs supporters cette saison, avec l’international sénégalais, Sadio Mané, faisant partie d’un formidable trio aux côtés de Mohamed Salah et Roberto Firmino.

Même le départ à Barcelone en janvier dernier du meneur de jeu, Philippe Coutinho, n’a pas pu faire dérailler Liverpool, alors que la bataille de Jürgen Klopp est de terminer deuxième de la Premier League et progresser en Europe. Le Fc Porto en a fait les frais pour avoir été écarté (0-5) en 8e de finale de la Ligue des champions. Le nul 0-0 au retour confirmant ce qui avait été attendu après une telle large victoire au Portugal.

Maintenant, l’attention de Liverpool se tourne vers les rivaux de Premier League avec comme objectif : terminer en tant que dauphin de Manchester City. Un choc qui compte pour la 30e journée du championnat anglais.

«Ce ne sera pas facile, mais j’ai toujours dit que nous pouvions battre n’importe quelle équipe dans le monde», a déclaré Sadio Mané, cité par Sky Sports. «Honnêtement, ils (United) sont l’une des meilleures équipes en Angleterre, bien sûr dans le monde aussi, mais nous le sommes aussi. C’est le rêve pour chaque joueur de jouer ce genre de match, alors tout le monde a hâte d’y être. Et on peut battre Manchester United à Old Trafford. Ce sera difficile, mais nous pouvons le faire. Nous ferons de notre mieux», a soutenu l’attaquant des Reds.

Actuel 3e au classement, Liverpool (60 pts) a l’opportunité de s’imposer devant ManU (62 pts) et s’installer dans le fauteuil du dauphin.