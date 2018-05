Auteur d’un excellent match contre l’As Rome en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Mohamed Salah marque un peu le pas depuis quelques matchs. Alors que ses fans attendaient de le voir marquer lors du match retour à Rome, le Pharaon a été muet durant toute la rencontre. Idem lors de la rencontre qui a opposé Chelsea à Liverpool dimanche, rencontre perdue par les Reds (1-0). Toutefois, l’Egyptien a été averti pour simulation. Chose qui n’a pas plu à Jürgen Klopp qui l’a rappelé à l’ordre en conférence de presse.

«Oui, je pense que c’était un plongeon. Ou alors il a attendu le contact, je ne suis pas sûr, donc ce n’est pas ce que je veux voir, ce n’est pas ce qu’il veut faire. Mais c’est ce qui est arrivé. (…) Il doit faire beaucoup mieux, il peut faire beaucoup mieux et il marquera encore, il n’y a pas de doute à propos de ça», a réagi le coach de Liverpool. Le compteur de Mohamed Salah, actuel meilleur buteur de la Premier League, est resté bloqué à 31 buts en 35 matchs.

Klopp intéressé par Dembélé

Alors qu’Arsenal s’intéresserait à l’ancien joueur de Dortmund, Liverpool pourrait également tenter le coup. En effet, Jürgen Klopp s’est exprimé sur la possibilité que Ousmane Dembélé soit sur le marché en fin de saison : «Ah, Dembélé est sur le marché ? Alors maintenant, je suis intéressé ! Mais je ne commente pas les rumeurs», a affirmé l’entraineur des Reds.

Sadio Mané ouvre grand la porte à Nabil Fékir

Alors que Nabil Fékir est annoncé la saison prochaine à Liverpool, Sadio Mané a réagi sur cette information dimanche après le match qui a opposé les Reds à Chelsea (0-1). L’attaquant sénégalais, qui ne s’exprime pas beaucoup, s’est montré élogieux à l’égard du joueur de l’Olympique Lyonnais et a confié qu’il adorerait jouer avec Fékir la saison prochaine. «Nabil, c’est un très grand joueur. Si c’est le cas, on sera vraiment content de l’avoir chez nous. Je pense qu’il va faire de très bonnes choses avec nous. Il va se réjouir ici. On a toujours besoin de ce genre de joueur. Si on l’a, ça va être le feu !», a-t-il dit dans des propos relayés par France Football.