L’Arabie Saoudite compte offrir une parcelle de terre au cœur de la Mecque à Mohamed Salah en guise de récompense symbolique en rapport avec ses performances actuelles.

Mohamed Salah a marqué les esprits cette saison. Meilleur buteur de Liverpool (43 buts cette saison), le joueur a aussi remporté le titre de meilleur joueur en Angleterre. Une distinction qui fait de lui une fierté pour les pays africains et arabes.

A en croire le média saoudien “Sabq”, le vice-président de la commune de la Mecque, Fahd Al-Rowky, a déclaré vouloir offrir une parcelle de terre au cœur de la ville sainte au joueur de Liverpool.

«Il y a plusieurs façon de lui offrir un cadeau symbolique. Ça dépendra de son choix, et de celui du système saoudien. S’il ne s’oppose pas à l’idée, on lui offrira avec plaisir. Autrement, on bâtira une mosquée qui portera son nom. Il le mérite amplement», a confié Fahd Al-Rowky.

Pour conclure, il a tenu à souligner que ce cadeau est pour remercier Salah d’être le digne représentant de l’islam à travers le monde. En effet, de plus en plus de jeunes fans de football perçoivent désormais le joueur de Liverpool comme un exemple, au même titre que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi…