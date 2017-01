Encore une fois Sadio Mané a été un grand artisan de la victoire du Sénégal qui s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Buteur face au Zimbabwe, l’attaquant sénégalais va poursuivre donc l’aventure avec le Sénégal. Si c’est une bonne nouvelle pour le joueur et son pays, pour Liverpool ce n’en est pas forcément une étant donné que l’ailier risque de manquer aux Reds dans les prochains jours.

«Je vais lui botter les fesses»

En conférence de presse, Jürgen Klopp a avoué être heureux pour Sadio Mané, mais aurait préféré le récupérer. «J’ai écrit à Sadio Mané et je lui ai dit : Je suis content pour toi, mais d’un autre côté, je pourrais vraiment te botter les fesses… Bien sûr, ils sont qualifiés. C’est bien, il a marqué de nouveau et a joué encore une fois. Ce sont des émotions mélangées, c’est la meilleure description que je peux faire. Tant qu’il est en forme, c’est le principal et nous allons continuer de soutenir le Sénégal», a confié Jürgen Klopp.

Avec Senego